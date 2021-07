Beatrice Valli e Marco Fantini, il compleanno di Bianca è da favola

Un allestimento fiabesco sulle tonalità del rosa e come tema principale Barbie per palloncini, torta, biscotti, marshmallow e dolcetti. Per la figlia di Beatrice Valli e Marco Fantini un compleanno davvero da favola per i suoi 4 anni, festeggiati sulla terrazza di casa insieme al fratello maggiore e alla sorellina. “A Bubi – racconta mamma Beatrice - abbiamo fatto una sorpresa. L’abbiamo fatta salire quando la festa era già pronta e tutto era organizzato per bene ed è rimasta a bocca aperta”.

La influencer e il marito come in uno shooting fotografico mostrano la terrazza di casa trasformata in una scenografia da fiaba. E la Valli mostra e spiega tutti i dettagli ai fan: “Come regalini per gli invitati abbiamo fatto realizzare tutte queste cosine (cappellini, tshirt,…) stupende che Bubi ha tenuto anche per lei”. Anche i dolci e la torta sono personalizzati secondo i gusti della festeggiata: “Anche i panini con l’hamburger rosa, i dolcetti e i biscottini per Bubi con la Barbie dentro la torta, comprata con le treccine come la pettinatura di Bubi”. Insomma, niente è lasciato al caso e i follower chiedono informazioni su tutto per poter copiare la festa della influencer. Sfoglia la gallery per tutti i particolari…

