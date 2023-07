almeno per qualche giorno. Chiara Ferragni è alle Eolie in barca con un gruppo di amici, Fedez ha fatto tappa in Sardegna, con bambini al seguito, per impegni professionali prima di raggiungere Sciacca. E' bastato vedere la coppia divisa per far riaccendere le voci di crisi tra i due, che a febbraio hanno fatto temere per la stabilità del loro matrimonio .

Chiara Ferragni in barca alle Eolie I Ferrangez sono partiti per destinazioni separate. Fedez è volato in Costa Smeralda mentre Chiara Ferragni ha raggiunto la Sicilia per qualche giorno con gli amici. Con lei ci sono tra gli altri Veronica Ferraro, Chiara Biasi e Filippo Fiora, suoi sodali inseparabili. Nel catamarano di lusso si spostano tra le isole, mentre si godono le serate eleganti a Panarea e gli emozionanti trekking a Stromboli. L'influencer posta le immagini dall'imbarcazione in cui alloggiano, del ristorante e dei panorami che ammira, sempre in un mix perfetto di svago e lavoro.



Fedez con i bambini Ai bimbi di casa Ferragnez ci pensa Fedez, che è partito per la Sardegna con Leone e Vittoria al seguito. Il rapper ha presentato al Billionaire la bibita che ha lanciato con Lazza, durante un evento a cui ha partecipato anche Flavio Briatore. Con lui c'era anche Davide Marra, che ha preso il posto di Luis Sal a "Muschio Selvaggio", insieme alla fidanzata. Giusto una tappa veloce per il rapper, che è subito partito per la Sicilia sempre con i figli. Domenica sera si è esibito a Sciacca e al mattino si gode un po' di relax con i bimbi, mettendo in scena le solite gag social.