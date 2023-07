Giulia De Lellis sexy a Mykonos.

L'influencer è volata nell'isola greca con le amiche per una vacanza a base di relax e allegria. In bikini arancione sfoggia le curve strepitose e, dopo un bagno in piscina, via il reggiseno per qualche scatto in topless. La stessa meta è stata scelta anche dal suo ex, Andrea Damante, approdato sugli stessi lidi proprio in questi giorni.