Melissa Satta: "Non sono una mangiauomini, con Carlo sto vivendo qualcosa di bello"

A Melissa Satta il ruolo della femme fatale non è mai piaciuto, e i commenti sulla sua vita sentimentale le hanno sempre dato fastidio. "Mi dipingono come una mangiauomini. Io che sono tutt’altro" ha raccontato in un'intervista al magazine F. Le sue storie d'amore sono spesso finite sui giornali: "Io ho avuto relazioni importanti e lunghe. Con mio marito (Kevin Prince Boateng, ndr) sono stata dieci anni, l’ho seguito a ogni cambio di squadra. Poi mi sono separata. Ho avuto delle storie, e mi sembra anche normale. Ho passato un anno con Matteo (Berrettini, ndr), e ora sto vivendo qualcosa di nuovo e di bello". La persona a cui si riferisce è Carlo Gussalli Beretta, suo compagno dalla primavera.