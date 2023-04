Melissa Satta dice basta: "Io, vittima di bullismo e sessismo per la mia storia con Berrettini"

Melissa Satta dice basta.

La showgirl ha deciso di sfogarsi con una serie di storie Instagram denunciando gli attacchi di cui è stata fatta oggetto da parte di haters sui social a causa della sua storia con il tennista Matteo Berrettini. "E' da mesi che ricevo messaggi di insulti, che definisco di sessismo e bullismo, due temi ai quali sono molto sensibile - ha detto -. Vengo attaccata per la storia personale e sentimentale che sto vivendo, ma ci sono tante ragazze che vengono bullizzate per tanti altri motivi. Nel 2023 tutto questo non può esistere". La Satta però ha contestato anche alcuni titoli di servizi giornalistici, per i quali ha fatto scrivere una lettera di protesta da parte del suo avvocato.