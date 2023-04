Melissa Satta con il figlio a tifare Matteo Berrettini a Montecarlo

Presentazioni in famiglia

Tra Melissa Satta e Matteo Berrettini l’amore è sbocciato da pochi mesi, eppure i due fanno sul serio e sono già passati alle presentazioni ufficiali in famiglia. Per il compleanno della ex velina, il tennista ha conosciuto tutto il gruppo di amici di Melissa. Ora per fare il tifo per il campione in tanti l’hanno seguita a Montecarlo pronti a incitarlo dagli spalti. A bordo campo, nel posto d’onore dietro la panchina di Berrettini, non c’era solo la Satta ma anche il figlio Maddox, che la showgirl ha avuto dal suo ex marito Kevin Prince Boateng. Non è la prima volta che il fidanzato della mamma incontra il bambino, ma questa volta il piccolo era davvero entusiasta di applaudire lo sportivo.