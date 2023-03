Melissa Satta e Matteo Berrettini, allenamenti d'amore a Miami

Lei sex bomb in costume e in tenuta ginnica, lui a torso nudo fa girare la testa anche ai passanti. Non importa se sul campo da tennis non è nel suo periodo migliore, in amore lo sportivo italiano fa furore e con la showgirl al suo fianco sorride felice.

Satta e Berrettini paparazzati a Miami Melissa Satta ha raggiunto Matteo Berrettini a Miami, dove il tennista italiano aveva una competizione importante. La ex velina ha preso il volo per andare a dargli supporto e a tifarlo incondizionatamente. Al di là dei risultati sul tappeto verde, Berrettini pare al settimo cielo con la sua nuova fiamma. Sui social lui tace, lei pubblica scorci panoramici dell’hotel in cui alloggia, della spiaggia, della piscina, delle location, senza mai mostrare la sua dolce metà. Ci pensano i paparazzi a seguirli nella loro routine d’amore. Vengono fotografati durante un’intensa sessione di jogging. Berrettini sfodera i muscoli e resta a torso nudo, mentre la Satta indossa bra e shorts da perfetta sportiva. Corrono uno di fianco all’altra senza perdere fiato, lanciandosi di tanto in tanto sguardi complici e sorrisi innamorati. Poi è la volta della piscina. Pensano di essere lontani da sguardi indiscreti, ma i flash li raggiungono a bordo vasca. Lei si strizza i capelli dopo il bagno, sensuale come non mai, con uno stringato bikini nero che mette in mostra il suo fisico atletico. Il tennista sfoggia il suo corpo statuario e perfetto.

Matteo Berrettini perde davanti alla Satta Non è andata come speravano Melissa Satta e Matteo Berrettini in campo. Il tennista, supportato dalla ex velina, ha perso il suo match d’esordio nel torneo Master 1000 di Miami. Con il doppio tiebreak di Mackenzie McDonald, numero 55 al mondo, l’italiano è uscito dalla competizione in Florida. Non è bastata la presenza della Satta nel box di Berrettini a farlo vincere, ma la consolazione del dopo partita ha sicuramente risollevato il morale del tennista, che ora si rilassa con la modella sarda.

Berrettini distratto dalle curve della Satta? Le polemiche sono alle spalle. A chi sosteneva che Matteo Berrettini fosse distratto dall’amore per Melissa Satta, lo sportivo ha replicato deciso. “Sto vivendo una relazione sentimentale come tutti i ragazzi della mia età – aveva dichiarato in un’intervista a La Repubblica - Mi spiace che una cosa totalmente positiva venga poi considerata come una distrazione professionale”. A Miami sperava di ribaltare il periodo no. “So che il livello c’è, come in tutte le carriere ci sono i momenti in cui le cose vanno meno bene. Sto facendo il possibile per tornare al livello che mi compete. Sono contento di essere qui, l’anno scorso non ho potuto giocare questo torneo. Adoro Miami, qui ho tanti amici” aveva detto il campione in vista del Masters 1000.



La storia d’amore tra Matteo Berrettini e Melissa Satta Matteo Berrettini e Melissa Satta si sono conosciuti grazie ad amici comuni prima delle festività natalizie. La prima paparazzata di coppia risale a qualche mese fa quando sono stati avvistati insieme a una partita di basket al Forum di Assago. Poi la dichiarazione d’amore ufficiale è avvenuta alla festa di compleanno della Satta, dove tra tanti amici vip, il tennista ha baciato la ex velina. Paparazzati a Milano e a Montecarlo, ora sono nel mirino dei flash anche in America.