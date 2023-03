Matteo Berrettini in crisi, Melissa Satta vola a Miami

A Miami il tennista italiano gioca il secondo turno del torneo Masters 1000, ma non è un periodo facile per lui. La fidanzata è volata in America per supportarlo. Qui lo sportivo non ha mai vinto, ma con l’appoggio della ex velina spera di sfatare un tabù e di ritornare competitivo lasciandosi alle spalle il brutto momento.

Melissa Satta vola in America L’amore vince sempre. E così in un momento di difficoltà di Matteo Berrettini, Melissa Satta corre al suo fianco per sostenerlo (lei ha preso pure lezioni di tennis e pare sia già diventata bravissima). La ex velina nei giorni precedenti il viaggio ha ricaricato le pile: ozonoterapia, vitamine, sedute di massaggi, remise en forme. Poi ha partecipato a un evento mondano milanese con le colleghe vip e poche ore dopo era sull’aereo diretta a Miami. “It’s time to go” ha scritto postando il contenuto della sua valigia. Ma già aveva avvisato i fan della sua partenza imminente facendo sapere che sarebbe andata in Florida per il compleanno di un’amica.



Matteo Berrettini e le difficoltà in campo Matteo Berrettini sta affrontando un periodo difficile della sua carriera. Melissa Satta lo devo supportare e con il suo tifo c’è da sperare che il tennista romano superi la crisi. Lui è speranzoso e fiducioso nel suo team (family e Melissa compresa). A Miami affronta lo statunitense MacKenzie McDonald. “So che il livello c’è, come in tutte le carriere ci sono i momenti in cui le cose vanno meno bene. Sto facendo il possibile per tornare al livello che mi compete. Sono contento di essere qui, l’anno scorso non ho potuto giocare questo torneo. Adoro Miami, qui ho tanti amici” ha detto il campione.

Matteo Berrettini: “Melissa Satta non è una distrazione” Il periodo difficile di Matteo Berrettini ha coinciso con il fidanzamento con Melissa Satta. Ma chi ha cercato di correlare le due cose è stato prontamente stoppato dal tennista. “Sto vivendo una relazione sentimentale come tutti i ragazzi della mia età – aveva dichiarato in un’intervista a La Repubblica - Mi spiace che una cosa totalmente positiva venga poi considerata come una distrazione professionale”.