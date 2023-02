Melissa Satta e Matteo Berrettini, baci alla luce del sole di Montecarlo

Melissa Satta e Matteo Berrettini fanno coppia solo da pochi mesi, ma quella che è nata tra loro è una storia importante.

Lo si capisce dal fatto che, nonostante entrambi siano noti per la loro riservatezza in ambito sentimentale, non facciano nulla per nascondere le loro effusioni ai flash dei paparazzi del settimanale Chi. La modella ha raggiunto il tennista a Montecarlo dove vive per un weekend a base di allenamenti e amore.