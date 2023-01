Melissa Satta e Matteo Berrettini insieme, c'è il bacio

Satta, Berrettini e la passione per il tennis

Melissa Satta e Matteo Berrettini, entrambi belli, single e appassionati di tennis. Sarà per questo nuovo flirt all’orizzonte che la showgirl durante le vacanze natalizie si è allenata tantissimo con la racchetta? Il figlio Maddox sulle piste da sci e lei spesso in campo, per prepararsi a una nuova sfida d’amore con Matteo Berrettini? Intanto i due hanno cambiato sport per la loro uscita mondana dedicandosi al basket. Al Forum di Assago per la sfida tra Olimpia Milano e Lyon-Villeurbanne erano seduti vicini e tradivano una certa complicità. Non importa se il match è stato vinto dai francesi, i due sono comunque andati a “festeggiare” in un locale milanese dove si sarebbero lasciati andare. Alcuni clienti avrebbero scattato foto e le avrebbero condivise sui social. In una immagine Melissa e Matteo sono l’uno davanti all’altro vicinissimi e già si parla di baci tra loro.