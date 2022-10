Paola Di Benedetto e Matteo Berrettini, è nato l'amore?

"The Pipol Gossip" ha lanciato l'indiscrezione: Paola Di Benedetto e Matteo Berrettini si sarebbero conosciuti via social e il loro interesse reciproco sarebbe poi sbocciato nella vita reale. L'esperta di gossip Deianira Marzano aggiunge qualche tassello: "Lui le ha fatto arrivare i fiori in radio senza nome, lei ha incominciato a incuriosirsi, poi lei è andata a Torino, ufficialmente per lavoro e c'era lui". Nell'anno nero degli amori vip che giungono al capolinea, loro potrebbero aver invertito la tendenza...

La relazione di Paola Di Benedetto con Rkomi

L'estate di Paola Di Benedetto era iniziata in coppia con Rkomi . I due erano stati paparazzati insieme durante una passeggiata notturna, poi erano usciti allo scoperto postando uno scatto insieme a Fedez e Chiara Ferragni . La rottura sarebbe arrivata a causa dell'insofferenza del rapper nei confronti della sovraesposizione mediatica e al gossip che la relazione lo costringeva a subirre. "Non ne valeva la pena", ha detto lui. Prima ancora la conduttrice era stata fidanzata a lungo con

Federico Rossi

Il passato sentimentale di Matteo Berrettini

Matteo Berrettini è single da quando si è conclusa la relazione con la tennista croata Ajla Tomljanovic . I due facevano coppia dal 2019 ma, a marzo, qualcosa tra loro si è spezzato. Non hanno rilasciato proclami ufficiali, ma la scomparsa delle immagini di coppia dai rispettivi profili è servita da conferma. Poche settimane dopo è stato pizzicato a spasso a Roma con la modella Meredith Mickelson

ma tra loro è durata poco. Avrà miglior fortuna la relazione con Paola Di Benedetto?