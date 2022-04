Matteo Berrettini pizzicato a Roma con una modella, ecco chi è

Francesca Rocco e Giovanni Masiero in festa per il battesimo di Beatrice

Berrettini e la Tomljanovic non hanno mai ufficializzato la separazione (anche se lei ha eliminato tutte le foto di coppia dal profilo social), ma le nuove indiscrezioni del tennista con la modella non lasciano dubbi sulla fine della storia. Matteo nei giorni scorsi ha subito un intervento chirurgico alla mano destra dopo un infortunio che lo ha costretto al ritiro dall’APT 1000 di Miami. Ha trascorso la convalescenza a Roma con la famiglia, ma ha trovato il tempo anche per alimentare qualche gossip.

Avvistato mano nella mano con Meredith Mickelson, ora il tennista è tornato a lavorare per recuperare la forma fisica in vista dei prossimi appuntamenti sportivi. Intanto la modella americana, 22 anni e molto seguita su Instagram, posta scatti da Parigi, dove è tornata dopo la pausa romana. Lei segue il campione di tennis, mentre per ora lui non ha lasciato tracce social.

