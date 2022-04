Da Romina Power a Matteo Berrettini, i vip tra infortuni e ingessature

Per i vip anche i piccoli infortuni e gli interventi chirurgici sono argomento di discussione social. Come succede per Matteo Berrettini che annuncia l'operazione alla mano, o Romina Power finita sotto ai ferri per risolvere problemi al ginocchio.

Berrettini ha postato una foto in cui il sorriso non nasconde la stanchezza sul volto. Mostra la mano fasciata mentre con l'altra fa il gesto della vittoria: "Oggi mi sono sottoposto all’operazione ed è andata molto bene. I medici ed il mio team stanno già discutendo del programma per tornare in campo".

Flavio Briatore

Flavio Briatore invece ha subito un intervento al tendine d'Achille. "Tutto è andato bene e sto per essere dimesso" ha scritto per tranquillizzare i follower, postando una foto con il tutore sulla gamba.

Romina Carrisi

Romina Power

Gianni Morandi

Romina Carrisi ha parlato su Instagram dell'intervento al ginocchio di sua madre, Romina Power. "Adesso è impegnata con la riabilitazione, sta bene, è coccolata e quasi pronta per tornare a ballare la salsa con me", ha raccontato nelle Storie social direttamente dall'ospedale. Anche Gianni Morandi è abituato ad aggiornare i follower direttamente dalla clinica quando va a farsi medicare la mano ustionata. Recentemente ha subito un nuovo intervento e ora è in ripresa.

C'è anche

Valentina Ferragni

Valentina Ferragni è alle prese con il recupero da un piccolo incidente. Una caduta sugli sci le ha causato la frattura del coccige e per le prossime settimane dovrà portare un busto. Per lo meno è in buona compagnia.