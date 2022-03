Flavio Briatore operato al tendine d'Achille, dovrà stare immobile

Prima il lungo sfogo per le code in autostrada tra Monaco e Milano, poi l’intervento in una clinica privata meneghina.

Flavio Briatore è stato operato al tendine d’Achille e sui social posta la foto dal letto d’ospedale poco prima delle dimissioni. “Ho subito un’operazione di tenoraffia del tendine di Achille. Voglio ringraziare il Professor Piero Volpi, il Professor Herbert Schoenhuber, l’amico Alberto Zangrillo e lo staff della Madonnina per la bravura e professionalità. Tutto è andato bene e sto per essere dimesso. Adesso mi aspetta un periodo di immobilità ma continuerò a lavorare e a mantenermi attivo, come sempre!”.