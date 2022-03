Nathan Falco spegne 12 candeline: festa con Elisabetta Gregoraci, assente Flavio Briatore

Cristina Chiabotto in festa, guarda che party per il compleanno del marito Marco Roscio

Flavio Briatore, in viaggio di lavoro, non ha partecipato ai festeggiamenti in onore del figlio, ma ci ha pensato Elisabetta a rendere magica la giornata di Nathan. Sui social aveva annunciato che avrebbe organizzato una festicciola, e poi ha soddisfatto la curiosità dei follower mostrando le immagini. Entrambi in tuta, lei e il suo cucciolo si scatenano con salti e balli, poi spengono le candeline abbracciati.

La Gregoraci posta anche una serie di scatti del suo album dei ricordi con il figlio: "Tanti auguri vita mia... Da quando sei venuto al mondo il 18 Marzo di 12 anni fa… la mia vita è cambiata: mi hai reso una persona migliore, una Mamma. Ogni giorno e ogni volta che ti abbraccio ringrazio Dio per il magnifico dono che mi ha fatto. Sei l’Amore Mio, l’unico indiscusso Amore della mia vita il mio tutto... e questo non cambierà mai", scrive. E poi aggiunge: "Ps: per mio figlio che ormai è grande avrei dovuto scrivere solo… tanti auguri amore mio, ma lo sapete che quando parlo di lui mi emoziono. Nathan la mamma è fatta così. Ti amo buon compleanno".

Una festa a cinque stelle per Elisabetta Gregoraci che ha festeggiato 42 anni nel ristorante di Flavio Briatore a Montecarlo. Musica, buon cibo e tantissimi amici per brindare alla showgirl che ha catalizzato l'attenzione con la sua verve. Nel famoso locale dell'ex marito erano presenti gli amici più cari, il figlio Nathan Falco, la sorella Marzia e Flavio che non l'ha mai persa di vista…

