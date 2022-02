Flavio Briatore ed Elisabetta Gregoraci festeggiano ancora a Dubai

Lo hanno ripetuto più volte. Eppure, nelle occasioni speciali sono uno a fianco dell’altra. Passi per le domeniche in famiglia con il figlio, passi pure per il compleanno dei due, ma che anche a San Valentino Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore siano pronti a fare baldoria insieme è davvero incredibile. I due ex sono a Dubai e hanno alzato i calici ancora una volta. Per festeggiare di nuovo le 42 candeline della showgirl dopo il party a cinque stelle di Montecarlo.

Leggi Anche Elisabetta Gregoraci in Kenya, scatti bollenti nella vasca e in mare

Sono volati a Dubai per un weekend di vacanza, divertimento, sole e mare. Come una famiglia qualunque. Flavio Briatore ed Elisabetta Gregoraci dicono di non fare più coppia, ma di fatto spesso sono insieme. Dalla spiaggia lei posta scatti in costume da bagno da togliere il fiato, bella e sorridente come sempre. Anche il manager si gode un po’ di sole e con i piedi nella sabbia pubblica foto in relax.



Negli Emirati Arabi i due ex si divertono molto e quando cala la notte si scatenano alla festa extralusso organizzata nel locale dell’imprenditore italiano. A tavola con gli amici ridono e scherzano mentre guardano lo spettacolo, una serie di performance sorprendenti tra canti, musica e acrobazie sul palco. Poi a fine serata arriva la torta per Eli e di nuovo festeggiamenti, danze sfrenate e foto di famiglia con Flavio e la Gregoraci insieme al loro Nathan Falco.

Elisabetta Gregoraci spegne 42 candeline, festa di lusso a Montecarlo Tgcom24 1 di 32 Instagram 2 di 32 Instagram 3 di 32 Instagram 4 di 32 Instagram 5 di 32 Instagram 6 di 32 Instagram 7 di 32 Instagram 8 di 32 Instagram 9 di 32 Instagram 10 di 32 Instagram 11 di 32 Instagram 12 di 32 Instagram 13 di 32 Instagram 14 di 32 Instagram 15 di 32 Instagram 16 di 32 Instagram 17 di 32 Instagram 18 di 32 Instagram 19 di 32 Instagram 20 di 32 Instagram 21 di 32 Instagram 22 di 32 Instagram 23 di 32 Instagram 24 di 32 Instagram 25 di 32 Instagram 26 di 32 Instagram 27 di 32 Instagram 28 di 32 Instagram 29 di 32 Instagram 30 di 32 Instagram 31 di 32 Instagram 32 di 32 leggi dopo slideshow ingrandisci Una festa a cinque stelle per Elisabetta Gregoraci che ha festeggiato 42 anni nel ristorante di Flavio Briatore a Montecarlo. Musica, buon cibo e tantissimi amici per brindare alla showgirl che ha catalizzato l’attenzione con la sua verve. Nel famoso locale dell’ex marito erano presenti gli amici più cari, il figlio Nathan Falco, la sorella Marzia e Flavio che non l’ha mai persa di vista… Leggi Tutto Leggi Meno

Ti potrebbe interessare: