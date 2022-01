Elisabetta Gregoraci in Kenya, scatti bollenti nella vasca e in mare

La reunion con Briatore, gli scatti paradisiaci in bikini, le coccole al figlio Nathan e anche qualche foto intima nella vasca da bagno. L’inizio anno di Elisabetta Gregoraci è scoppiettante: in Africa non si fa mancare nulla e con il suo ex sembra pace e serenità ritrovata. Condividono le vacanze anche se non è chiaro se tra loro sia ritornata pure la passione. Certo è che le immagini di Eli surriscaldano…

Ha regalato siparietti imperdibili in due pezzi, scorci di mare e di pelle nuda sulla sabbia, intriganti foto sul bagnasciuga e momenti di tenerezza in famiglia. Poi spiazza con una Stories bollente in cui compare senza veli dentro una vasca di bollicine. Si tiene il seno tra le mani per coprirsi all’obiettivo e fa la linguaccia sollevando la gamba nuda per mostrarla. In testa ha una cuffietta di plastica per proteggere i capelli e stesa nella vasca idromassaggio si rilassa.

La giornata della Gregoraci a Malindi è scandita dal sole. Dopo la sveglia, la ginnastica, i tuffi in piscina, i bagni di sole, le coccole con Nathan. “Complicità e amore” scrive la showgirl per descrivere le acrobazie in piscina con il figlio. E poi ancora: “Noi” mentre giocano in acqua.

