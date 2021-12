Pranzo di Natale, Flavio Briatore ed Elisabetta Gregoraci con tutta la family

Alla sorella Marzia, al padre e ai nipotini, la Gregoraci è legatissima e trascorrere qualche ora in compagnia per lei è una grandissima gioia che scalda il cuore. Sexy e dolcissima posta gli scatti del pranzo in famiglia, mostra il legame che unisce Nathan ai cugini, si respira aria di serenità. Anche Flavio partecipa alla reunion con grande complicità.

Poche ore dopo, però si separano. Elisabetta è impegnata per il centro di Monaco con gli ultimi acquisti prenatalizi. Fa Stories e si racconta mentre di gran lena corre per boutique. Flavio e Nathan invece volano in Kenya dove l’imprenditore si occupa del suo resort di lusso. La family tornerà insieme per Natale?

Leggi Anche Elisabetta Gregoraci show al maneggio: guarda che lato B

Elisabetta Gregoraci in vacanza, curve esplosive in bikini… E c’è anche Briatore Instagram 1 di 16 Instagram 2 di 16 Instagram 3 di 16 Instagram 4 di 16 Instagram 5 di 16 Instagram 6 di 16 Instagram 7 di 16 Instagram 8 di 16 Instagram 9 di 16 Instagram 10 di 16 Instagram 11 di 16 Instagram 12 di 16 Instagram 13 di 16 Instagram 14 di 16 Instagram 15 di 16 Instagram 16 di 16 leggi dopo slideshow ingrandisci

Ti potrebbe interessare: