Elisabetta Gregoraci show al maneggio: guarda che lato B

Sexy a livelli assurdi. Elisabetta Gregoraci al maneggio per un servizio fotografico lascia a bocca aperta, con il vestitino trasparente e luccicante che lascia totalmente scoperto il lato B. Guarda dritta l'obiettivo con espressione maliziosa, poi carezza il cavallo, ma gli occhi dei follower sono tutti catalizzati dalle sue curve strepitose.

Una mise non proprio in tema con l'equitazione, questo va detto, ma ai follower non interessa più di tanto. Elisabetta stuzzica le loro fantasie arrampicata sui tacchi a spillo con addosso un minidress rivelatore, che le scopre le lunghe gambe muscolose e vela a malapena il fondoschiena tonico e perfetto. Scatti ad alto tasso erotico (realizzati dal fotografo Tommaso Napolitano) che catturano i fan e gli apprezzamenti si sprecano.

Sempre di corsa e presa tra mille impegni professionali e famigliari, la Gregoraci non dimentica mai di mandare un saluto ai follower. Tramite le Stories li coinvolge nel suo quotidiano, mentre è in auto nel traffico o prima di andare a dormire. Su Instagram poi posta le foto più belle, con il sorriso smagliante a illuminarle il viso e il corpo strepitoso valorizzato dalle mise sempre favolose.

