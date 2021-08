Nathan Falco torna a scuola, Elisabetta Gregoraci mamma orgogliosa sui social

A Montecarlo, dove vivono, è già ora di tornare sui banchi. Elisabetta Gregoraci è una mamma orgogliosa mentre accompagna Nathan Falco al suo primo giorno di scuola. Posa insieme al figlio avuto da Flavio Briatore e condivide le immagini suoi social corredandole da un messaggio di in bocca la lupo: "Impegnati e non perdere mai la voglia di sorridere e imparare".

Nathan, in polo e pantaloncini blu, si presta per una foto con mamma Elisabetta ma poi si avvia con gli amici per raggiungere l'entrata dell'istituto internazionale che frequenta. La Gregoraci è fiera di suo figlio e nelle immagini social sfoggia un sorriso raggiante. "In bocca al lupo amore mio per questo nuovo anno scolastico!" scrive felice.

La Gregoraci e suo figlio sono legatissimi. Insieme hanno trascorso un'estate spensierata tra Sicilia, Sardegna, Calabria e Forte dei Marmi senza rinunciare a coinvolgere Briatore nelle loro avventure estive. Ora è il momento di archiviare la bella stagione e riaprire il capitolo della quotidianità e la showgirl non poteva trovare un modo più dolce per farlo.

