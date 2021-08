Per Elisabetta Gregoraci vacanze scatenate all'insegna dello sport

In vacanza alle Baleari, Elisabetta Gregoraci sfoggia un bikini da sballo con il fisico atletico e addominali scolpiti in mostra. Lo zampino di madre natura aiuta, ma il vero segreto della conduttrice calabrese è non rinunciare mai all'esercizio fisico. Tra workout e wake board non rinuncia mai allo sport, e coinvolge i suoi follower condividendo esercizi... e risultati.

"Per la prima volta: wake board! È stato divertentissimo... anche se il giorno dopo ero piena di dolori. Risultato: lo rifarei" scrive Elisabetta postando le foto dei suoi esperimenti con lo sport acquatico in costume argentato e giubbotto di salvataggio. Poi si dedica all'allenamento di cui non fa mai a meno e condivide il circuito con i fan, tra plank e squat jump che le scolpiscono il fisico. Ma quando è il caso, non rinuncia ai piaceri della tavola e sa apprezzare un piatto di pasta.

Fatica e sudore sono ben ricompensati e la Gregoraci in costume può mettere in mostra un corpo tonico e scolpito, con la tartaruga in evidenza. In barca alle scoperta delle bellezze delle Baleari o in riva al mare a godersi sole e relax, è uno spettacolo imperdibile. E infatti i follower non la perdono di vista un solo istante...

