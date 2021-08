Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore insieme a Capri come una volta

Flavio Briatore pubblica una fotografia insieme ad Elisabetta a pranzo a Capri. I due hanno il capo leggermente inclinato, l’uno appoggiato all’altro, e sorridono all’obiettivo. Da aprile il manager non postava scatti insieme alla ex moglie e in quell’occasione con loro c’era anche il figlio Nathan Falco. Questa volta l’immagine della coppia ha un significato ancora più forte: i due sembrano più vicini e sono soli in questo pranzo romantico al mare.



E non è nemmeno la prima volta che i due ex trascorrono giorni d’estate insieme. Un paio di settimane fa, Briatore aveva pubblicato un’immagine della Gregoraci con Nathan Falco a Forte dei Marmi e aveva scritto: “Bellissimi”. Ci va piano invece con gli scatti social di famiglia Elisabetta: sul suo profilo per trovare una foto con Briatore bisogna tornare allo scorso Natale.



