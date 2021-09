Elisabetta Gregoraci in lacrime: “Devo cambiare casa”

Tgcom24 1 di 21 Instagram 2 di 21 Instagram 3 di 21 Instagram 4 di 21 Instagram 5 di 21 Instagram 6 di 21 Instagram 7 di 21 Instagram 8 di 21 Instagram 9 di 21 Instagram 10 di 21 Instagram 11 di 21 Instagram 12 di 21 Instagram 13 di 21 Instagram 14 di 21 Instagram 15 di 21 Instagram 16 di 21 Instagram 17 di 21 Instagram 18 di 21 Instagram 19 di 21 Instagram 20 di 21 Instagram 21 di 21 leggi dopo slideshow ingrandisci

Elisabetta Gregoraci emozionata nelle Stories racconta ai follower che a breve cambierà casa. “Ahimè, dovrò lasciare questa casa dove abito da 4-5 anni, a cui ero molto affezionata, ma dovrò lasciarla, per cui mi sto organizzando per quando mi dovrò trasferire in una nuova casa” dice tra le lacrime. “I cambiamenti all’inizio spaventano” aggiunge la showgirl con gli occhi lucidi e la voce rotta dall’emozione.