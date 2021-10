Elisabetta Gregoraci in vacanza, curve esplosive in bikini… E c’è anche Briatore

Tempo di fuga al caldo per Elisabetta Gregoraci , che mette in valigia il bikini per raggiungere mete assolate. A Dubai con il figlio Nathan Falco sfoggia curve da capogiro in spiaggia, mentre sorride ai follower mentre, oltre al mare cristallino, inquadra anche il suo décolleté prosperoso. Intanto da Riyad arrivano anche i post social di Flavio Briatore : le due città non sono poi così distanti, la coppia di ex avrà in programma una reunion?

Elisabetta ha tenuto aggiornati i follower sul suo viaggio verso gli Emirati Arabi con post direttamente dall'aereo e poi appena atterrati in aeroporto. Alloggia in un hotel esclusivo che non manca di fotografare e condividere per far sognare chi la segue, poi in spiaggia inizia il suo show, con il corpo da urlo in mostra e il reggiseno che enfatizza il seno esplosivo.

La Gregoraci è innamorata persa di suo figlio Nathan e le parole dolci sono solo per lui. Non sfugge però che anche Briatore senior sia in Medioriente, precisamente a Riyad, per motivi di lavoro. Poche ore fa si è messo di nuovo in viaggio verso una destinazione ignota: starà raggiungendo la sua Eli?

