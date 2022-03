Cade sugli sci, Valentina Ferragni deve tenere un busto per 30 giorni

Cristina Chiabotto in festa, guarda che party per il compleanno del marito Marco Roscio

“Sono andata a fare una risonanza magnetica all’osso sacro e coccige. Vi ricordate quando un mese fa sono caduta dagli sci e pensavo di non essermi fatta troppo male (ma solo una botta data dal grosso spavento)? – racconta Valentina Ferragni nelle Storie - Purtroppo, il dolore nel coccige nelle settimane successive è stato sempre più forte e ad oggi non posso ancora tirare su cose pesanti, camminare per tanto tempo, correre, fare le scale…”.

Nonostante sia stata fotografata bella e sorridente alle sfilate francese con la sorella, Valentina spiega: “Settimana scorsa, prima di andare a Parigi, sono andata in ospedale per farmi visitare da un ortopedico che mi ha prescritto prima una radiografia (che non ha riscontrato nulla) ma poi mi ha prescritto subito una risonanza magnetica per possibile frattura dell’osso sacro e coccige. Speriamo che non sia nulla e che soprattutto passi presto perché voglio tornare a fare sport. Vi tengo aggiornati sul mio… Ma io sono positiva”.

Ed eccola di nuovo sui social il giorno dopo a mostrare il corsetto: “Questo è il bustino medicale che devo tenere su 8 ore al giorno per 30 giorni per la possibile frattura del coccige (sembra certa la frattura). Alcune di voi pensavano fossi incinta perché pensavano avessi una collana che si mette sulla pancia che si chiama richiamo dell’angelo vedendo spuntare qualcosa da sotto gli abiti, in realtà è questo velcro che non sta appiccicato”.



