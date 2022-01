Valentina Ferragni si sbottona i jeans a tavola, pioggia di like: “Una di noi”

Tgcom24 1 di 20 Instagram 2 di 20 Instagram 3 di 20 Instagram 4 di 20 Instagram 5 di 20 Instagram 6 di 20 Instagram 7 di 20 Instagram 8 di 20 Instagram 9 di 20 Instagram 10 di 20 Instagram 11 di 20 Instagram 12 di 20 Instagram 13 di 20 Instagram 14 di 20 Instagram 15 di 20 Instagram 16 di 20 Instagram 17 di 20 Instagram 18 di 20 Instagram 19 di 20 Instagram 20 di 20 leggi dopo slideshow ingrandisci

A chi non è capitato di slacciare i pantaloni troppo stretti dopo un abbondante pranzo o cena? Valentina Ferragni posta lo scatto in cui si mostra con i jeans sbottonati a tavola. L’invito a godersi la buona cucina piace a tutti e il post viene riempito di like e commenti: “Sei una di noi”. Non è la prima volta, del resto, che la sorella di Chiara esce allo scoperto contro gli hater che l’accusano di avere forme morbide e lancia un messaggio positivo. La sua strategia – vincente - è quella di non mettersi a stecchetto e rimbalzare col sorriso le critiche.