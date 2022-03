Matteo Berrettini torna single, il tennista più sexy è sulla piazza

Isabel compie 6 anni, Francesco Totti e Ilary Blasi in festa

Federica Pellegrini in crociera con la mamma: ecco le foto

Beatrice Valli e Marco Fantini verso le nozze: a Firenze per scegliere le fedi

Chiara Ferragni con la giacca da baseball per lo shopping in centro

Leggi Anche Il tennista Sinner vince e molla la fidanzata influencer Maria Braccini

I due atleti non si seguono più su Instagram e dal profilo di Ajla sono scomparse tutte le immagini con Berrettini. Un brutto momento per dirsi addio visto l’impegno con gli Indians Wells Masters 1000. Soltanto poco più di un mese fa Matteo sul palco del Festival di Sanremo si era detto innamorato e la coppia, che stava insieme dal 2019, appariva solida e affiatata.



“Lei vive in Florida, io in Europa quindi è un po' complicato. Ma la mia vita è così, sempre in giro” aveva detto Matteo Berrettini tempo fa al “Corriere della Sera” spiegando la solidità del suo amore. “Mi sono innamorato di lei perché sa comprendermi e tranquillizzarmi sempre” aveva aggiunto il tennista.

Nessuno dei due ha ufficialmente confermato la rottura, ma gli indizi social sembrano parlare più di mille parole. Ajla Tomljanovic ha eliminato le foto di coppia e non lo segue più, Berrettini ancora non ha cancellato le immagini insieme. Chissà che forse ci sia ancora la speranza di riaprire la partita. Intanto però le fan del tennista più sexy e seguito del momento gongolano per questa nuova singletudine…

Ti potrebbe interessare: