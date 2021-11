Il tennista Sinner vince e molla la fidanzata influencer Maria Braccini

Vince in singolo! Di stare in coppia per ora Jannik Sinner non ne vuole sapere. Il fenomeno del tennis che si è imposto nella partita d’esordio dell’Atp Finals battendo Hubert Hurkacz ha mollato la fidanzata Maria Braccini, un’influencer italiana da 68mila follower. Lo sportivo le avrebbe dato il benservito dopo un post in cui lei festeggiava un anno d’amore: non avrebbe apprezzato la foto di spalle di coppia pubblicata dalla giovane. Troppa esposizione social che lui, schivo e concentrato solo sul tennis, non ha gradito.

Il ventenne altoatesino che tra poco disputerà la Coppa Davis e che per lavoro viaggia moltissimo, non se l’è più sentita di continuare un fidanzamento che cominciava a diventare troppo impegnativo. A fine settembre, Maria Braccini, avvenente influencer bionda e dalle curve da sogno, aveva pubblicato un post in cui mostrava una foto di coppia, abbracciata, di spalle e aveva scritto: “Un anno insieme Jannik”. Lui ha risposto con un cuoricino, ma poi proprio quel post pare abbia fatto saltare la coppia. E’ stata la prima “uscita” social insieme e lui pare non averla affatto apprezzata.

I follower hanno notato che la Braccini da allora non ha più pubblicato storie di Sinner e tra i due è calato il gelo. Ora un’indiscrezione del “Corriere della Sera” rivela appunto che l’amore è naufragato e che Sinner gioca da solo. E’ concentrato sul tennis e la vittoria dell’Atp l’ha dedicata interamente al suo idolo Matteo Berrettini, che costretto al ritiro gli ha ceduto il posto: “Matteo, mi dispiace per questa situazione e per quello che stai passando, di sicuro non è un momento facile e non vorrei che un amico come te stesse vivendo tutto ciò. Ieri sera per me è stato incredibile. È difficile descrivere quello che ho provato entrando in campo: il buio, il boato del pubblico, gli applausi… l’affetto e il supporto che ho sentito per tutto il match resterà nel mio cuore per sempre”.

