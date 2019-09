Leclerc e gli altri sportivi al top, guarda tutte le sexy fidanzate

Charles Leclerc ha conquistato il cuore rosso sul circuito di Monza vincendo il Gp d'Italia, sui social impazza la fidanzata Giada Gianni. Stefano Sensi incanta a San Siro con l'Inter e la fidanzata Giulia Amodio conquista like a suon di scatti sexy in bikini. Danilo Gallinari fa canestro, ma Eleonora Boi cattura tutta la NBA. E poi ci sono Lady Berrettini, la compagna di Vale Rossi, la neofidanzata di King Toretto. Sfoglia la gallery e scopri le belle che stanno accanto agli sportivi famosi.

TENNIS

Matteo Berrettini, il 23enne romano che ha ottenuto grandi successi agli Us Open di New York, festeggia insieme alla tennista Ajla Tomljanovic, ex fidanzata di un altro tennista, Nick Kyrgios.



BASKET

Il cestista milanese, considerato tra i migliori della NBA, Danilo Gallinari, fa coppia con la sexy giornalista tv Eleonora Boi. Le sue foto sui social lasciano senza fiato, ma gli scatti a due si contano sulle dita di una mano.



MOTOCICLISMO

Pensano alle nozze Francesca Sofia Novello e Valentino Rossi. Il motociclista 40enne è sulla strada giusta per impalmare la bella modella.



Neocoppia da red carpet quella formata dal motociclista Andrea Iannone e la influencer Giulia De Lellis: rodati sui social e sul tappeto rosso!



PUGILATO

La coppia più scoppiettante dell'estate: Diletta Leotta è la neofidanzata di Daniele Scardina. Il pugile nella categoria Supermedi soprannominato King Toretto, vive a Miami, la giornalista televisiva a Milano: resisteranno alle distanze?



CALCIO

Lui incanta sul campo di San Siro e con gli Azzurri, lei fa impazzire i follower a suon di scatti sexy. Stanno insieme da quando il calciatore giocava nel Cesena, ma ora sono la coppia del pallone: Stefano Sensi con la sua Giulia Amodio. E che dire della coppia più hot del mondo del calcio? Le foto di marco Verratti avvinghiato alle superhot Jessica Aidi hanno fatto il giro del web.



AUTOMOBILISMO

A Monza ha steso tutti. Il pilota Ferrari Charles Leclerc è fidanzato con la giovanissima napoletana Giada Gianni. Coppia collaudata quella formata da Daniil Kvjat, pilota russo della Toro Rosso, e la bellissima Kelly Piquet, figlia dell'ex di Formula 1 Nelson Piquet. I due sono diventati genitori in estate.