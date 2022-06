Paola Di Benedetto e Rkomi sono la nuova coppia dell'estate

Georgina Rodriguez e Cristiano Ronaldo in partenza: tutti in volo, c’è anche baby Bella Esmeralda

Paola e Rkomi (all'anagrafe Mirko Manuele Martorana) si sono conosciuti grazie ad amici comuni. Dopo qualche interazione social, un incontro in discoteca e una cena in gruppo è sbocciata la passione. Lei ha chiuso circa un anno fa la storia d'amore con Federico Rossi, lui era in cerca dell'anima gemella. Tra loro le cose sono andate in fretta e gli scatti rubati dimostrano tanta complicità.

La Di Benedetto è bellissima e sensuale con la camicia a righe e le gambe nude. Rkomi cammina accanto a lei sorridendo poi, quando nota i paparazzi, tira su la maglietta nera per coprirsi il viso e sfodera gli addominali scolpiti. Poi si stringono l'uno all'altra per un bacio appassionato ad occhi chiusi. Ormai non c'è più dubbio: sono loro la coppia dell'estate.