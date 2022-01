Paola Di Benedetto spegne 27 candeline, ecco la party girl

Una cena chic all’ombra del Duomo con tanto di fiori rosa e candeline. Una cream tart a forma di 27 e tanti bon bon sulle tonalità del pastello. Paola Di Benedetto ha spento le candeline circondata da molti amici durante una serata in cui la ex gieffina si è resa protagonista di dediche romantiche e festeggiamenti dolcissimi. Presente l’amica Giulia Salemi.

“A 27 anni credo ci si possa sentire delle piccole donne a tutti gli effetti. Io sono molto orgogliosa di questo percorso di vita perché, nel mio piccolo, sono sempre rimasta fedele a me stessa. Tanti auguri a me! +27”, ha scritto Paola condividendo gli scatti più belli del suo compleanno.

Per il party la Di Benedetto ha scelto di indossare un tubino dalla forma geometrica tempestato di paillettes sulle tonalità del viola, anzi per la precisione ha preferito il colore di Pantone già destinato ad essere il colore dell’anno perché infonde un profondo significato di rinascita. Proprio come quella di Paola. Nelle vesti di conduttrice radiofonica la ex gieffina è pronta a conquistare il mondo.

