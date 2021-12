Paola Di Benedetto mostra l'acne: “Sono umana e non voglio essere perfetta”

Che c’è di male a mostrarsi con l’acne? Lo hanno già fatto Aurora Ramazzotti e Giulia De Lellis, ora anche Paola Di Benedetto vuole lanciare il suoi messaggio di autoaccettazione: “Sono umana, non voglio essere perfetta… Mi fa schifo la perfezione e mi annoia parecchio”. La conduttrice radiofonica pubblica gli scatti con la pelle senza trucco e scrive un lungo post di positività che raccogliere i like dei fan.

“Periodo impegnativo sotto tanti punti di vista: al lavoro (che grazie a Dio non manca. Ma stressa, eccome se stressa). Nella vita privata (perché insomma siamo pur sempre esseri umani che provano emozioni). E mettiamoci anche un bel trasloco. Sia chiaro: sono felice e contenta. Ma diciamo che relax e tranquillità sono ben altra cosa. E quindi la mia pelle cosa fa? Mi parla…” inizia così Paola mostrandosi senza filtri ai follower.

E poi comincia il lungo messaggio di autoaccettazione: “So che tutto questo fra qualche settimana o forse mese, chi lo sa, scomparirà. Ma nel frattempo ho imparato a conoscermi e ad accettare il fatto che essere umani implica anche accettare di essere imperfetti, vulnerabili e in costante cambiamento. Domani non saremo uguali ad oggi, spunterà un’altra imperfezione, una linea d’espressione, un capello bianco. E va bene così… ! Chi lo dice che non possiamo vivere i nostri cambiamenti in totale serenità? Chi le ha scritte queste regole? E soprattutto chi dice che debba essere sempre così? Io non ci sto. Io sono umana”.



E’ sincera e schietta con chi la segue e spiega: “Credetemi, quasi niente di quello che vedete qui sui social è realmente come appare. Un buon makeup, un paio di filtri, la giusta luce, qualche modifica di post produzione ed il gioco è fatto... Io, comunque, mi sento davvero bene anche con questi brufoli in faccia, ho voglia di fare esattamente le stesse cose di sempre strafregandomene altamente se qualche str… dirà “oddio ma cosa è successo alla faccia della Di Benedetto?!” Gli str… restano str… Per tutti gli altri invece una speranza c’è”.

