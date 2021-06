Paola Di Benedetto e Fede in crisi? Lei va in vacanza con De Martino

Paola Di Benedetto e Federico Rossi stanno insieme, tra alti e bassi, da circa tre anni. Una brutta crisi due estati fa, ma il rapporto sembrava aver ritrovato la sua stabilità. E' già qualche settimana però che sui social dell'uno non c'è neanche l'ombra dell'altro e le voci di una nuova rottura si fanno sempre più intense. Lui si è concesso una vacanza in Calabria con gli amici, lei invece è stata paparazzata dal settimanale "Chi" in barca con Stefano De Martino , scapolo d'oro dopo la separazione da Belen Rodriguez.

Dopo l'addio (professionale) a Benji, Fede si prepara anche a quello (sentimentale) alla sua Paola? Per ora sono solo voci non confermate, anche se la distanza social non fa che buttare benzina sul fuoco del gossip. In più l'influencer ha postato una foto sibillina con le amiche Aurora Ramazzotti e Sara Daniele, proprio coloro che le curarono le ferite ai tempi della prima rottura con Rossi. Anche la caption è sibillina: "Certe notti c’hai qualche ferita che qualche tua amica disinfetterà", scrive citando Ligabue. "Io sono l’alcol e Sara i dischetti di cotone" le ha risposto la figlia di Michelle Hunziker.

Forse per schiarirsi le idee e staccare un po' la spina, la Di Benedetto si è concessa qualche giorno di mare in Costiera Amalfitna insieme a un gruppo di amici. Il settimanale "Chi" l'ha paparazzata in bikini al largo a bordo della barca di De Martino insieme a un gruppo di amici (tra cui Adelaide, sorella del ballerino e amica dell'influencer). Bello come un dio greco, con i muscoli guizzanti sotto il sole, Stefano si gode il mare e la bella compagnia. Single da quando è finita la storia con Belen è deciso a godersi la vita e la libertà, ma l'estate deve ancora iniziare...

