Paola Di Benedetto e Federico Rossi in Sardegna tra amore e divertimento

Una vacanza all'insegna dell'amore e del divertimento, quella che Paola Di Benedetto e Federico Rossi si stanno godendo in Sardegna. Il settimanale "Chi" li ha sorpresi in Costa Smeralda, dove trascorrono il tempo spensierati e innamorati più che mai dopo mesi di lontananza in cui non hanno mai smesso di supportarsi. Nelle foto pubblicate nel numero in uscita il 19 agosto, la ex gieffina in bikini mostra curve da 10 e lode, il cantante sfoggia muscoli e tatuaggi.