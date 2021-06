Amore al capolinea per Paola Di Benedetto e Federico Rossi: "Proseguiremo le nostre vite da soli"

Leggi Anche Paola Di Benedetto e Fede in crisi? Lei va in vacanza con De Martino

Già in passato Paola e Fede avevano affrontato una brutta crisi che li aveva allontanati per qualche mese (a causa di un'infedeltà di lui, si vociferava allora). In quell'occasione avevano deciso di riprovarci, ma stavolta la rottura è definitiva.

"Tanti di voi hanno notato in questo periodo un distacco tra me e Federico", ha scritto la Di Benedetto. "In questi 3 anni ci siamo amati tanto e ci sono stati alti e bassi, come in tutte le storie d'amore che si rispettino... Ci teniamo a precisare che non è accaduto nulla di eclatante, semplicemente con il tempo abbiamo maturato questa decisione" ha proseguito fugando ogni possibilità di sospetti su tradimenti e mancanze di rispetto. E conclude: "Continueremo sempre a sostenerci e rispettarci proprio come ci siamo sempre promessi".

