Tra Paola Di Benedetto e Matteo Berrettini è già finita

Secondo quanto racconta il settimanale “Chi” la storia d’amore tra i due sarebbe durata il tempo di un weekend in Toscana, poi lui si sarebbe dileguato. E lei non l’avrebbe presa affatto bene. Entrambi uscivano da due storie naufragate, ma anche il loro flirt non è decollato. Anzi, il tennista avrebbe fatto sparire le sue tracce e la speaker radiofonica sarebbe andata su tutte le furie.

UN FLIRT DURATO UN WEEKEND

Paola Di Benedetto e Matteo Berrettini si presentavano al gossip come la nuova coppia dell’autunno, pronta a far sognare i fan del tennista e dell’ex Madre Natura. La storia d’amore tra i due invece sarebbe durata solo il tempo di un weekend in Toscana, poi lui è partito e ha fatto perdere le sue tracce. Paola Di Benedetto non l’avrebbe presa bene – secondo quanto fa sapere il settimanale diretto da Alfonso Signorini – perché Matteo Berrettini ha smesso di cercarla.



PAOLA E RKOMI

Paola Di Benedetto, 27 anni, usciva da una storia non decollata con Rkomi. La speaker radiofonica e il giudice di X Factor erano stati paparazzati insieme e poi avevano postato uno scatto a quattro con gli amici Fedez e Chiara Ferragni. Promettevano faville, ma in men che non si dica la frequentazione si è bruscamente interrotta. Ora un’altra delusione d’amore per Paola Di Benedetto che nel suo passato vanta una lunga storia con il cantante Federico Rossi del duo Benji e Fede. Ma Paola Di Benedetto è ottimista e sui social scrive ironica: “Tra 10 anni mi vedo mamma di tre figli maschi ca…uta e sempre al lavoro”.



MATTEO E AJLA TOMLJANOVIC

Matteo Berrettini quando ha incontrato Paola Di Benedetto era single, dopo aver chiuso la relazione con la storica fidanzata e collega Ajla Tomljanovic. Con la speaker radiofonica il flirt è finito in fretta e pare che il tennista sia letteralmente sparito. Negli ultimi giorni Matteo Berrettini ha dato forfait anche sul campo: l’azzurro ha comunicato di non partecipare al Rolex Paris Master per un problema al piede sinistro che si è procurato durante la finale dell’Atp250 di Napoli.