Melissa Satta single fa la sex bomb a Miami con le amiche

La ex velina che adora gli States, dove ha vissuto i suoi primi cinque anni di vita (il padre architetto si era trasferito con la famiglia a Boston per prendere una seconda laurea ad Harvard), ha trascorso qualche giorno con le amiche a Miami tra bagni di sole, biciclettate in riva al mare, serate in locali esclusivi. Poi si è trasferita a New York per completare il suo tour americano da single.

Sex bomb in spiaggia

I primi giorni di vacanza negli States per Melissa Satta, 36 anni, sono stati all’insegna del sex appeal. La ex velina tornata single da poco si è goduta sole e mare regalando scorci di pelle nuda da togliere il fiato. In spiaggia con le amiche ha sfoggiato striminziti bikini che lasciavano ben poco all’immaginazione mostrando il suo corpo perfetto. La Satta ha alternato momenti di relax sul bagnasciuga, corsette sulla spiaggia in bici, serate di grande divertimento nbei locali di Miami. Quando ancora i follower aspettavano con ansia gli scatti in due pezzi, la modella sarda è volata via. La tappa successiva, infatti è la gelida New York. Pronti allora a vederla tutta imbacuccata per le feste.

Single da due mesi

Era lo scorso ottobre quando Melissa Satta annunciava sui social a sorpresa la rottura con l’imprenditore Mattia Rivetti. La loro storia d’amore era nata in sordina e lontana dai riflettori due anni fa circa, i due avevano centellinato le immagini di coppia e solo negli ultimi tempi parevano condividere con più audacia gli scatti romantici insieme. Poi all’improvviso il messaggio della ex velina che svelava lo stop improvviso. “Dopo quasi due anni la mia relazione è giunta al termine” ha scritto la Satta in una Storia lasciando tra la curiosità e lo stupore i fan. Nessuna spiegazione da parte dei diretti interessati, anche se da alcuni dettagli successivi i follower hanno colto un po’ di risentimento da parte della modella nei confronti di Rivetti.

L’amore della sua vita

A consolare Melissa Satta ci pensa Maddox, il bimbo che la ex velina ha avuto dal suo ex marito Kevin Prince Boateng. I due hanno divorziato al termine di un lungo periodo di alti e bassi, a dicembre 2020, dopo nove anni insieme. Tempo dopo la ex velina aveva detto: “Siamo sereni e abbiamo deciso di prendere ognuno la propria strada. Entrambi ci siamo presi le nostre colpe e responsabilità. Ci legherà per sempre nostro figlio”. Attualmente lui ha voltato pagina trovando l’amore tra le braccia di Valentina Fradegrada. Per Melissa invece è tempo di una nuova ripartenza da single. In una recente intervista aveva raccontato la sua paura di rimanere sola: "E' difficile stare con me".