Melissa Satta, temperatura bollente in Sardegna con Mattia Rivetti

Sta infuocando i social con le sue foto in bikini e insieme al compagno Mattia Rivetti surriscalda la Costa Smeralda. I paparazzi del settimanale “Chi” l’hanno beccata tra avvinghiamenti e abbracci focosi con l’imprenditore con cui fa coppia fissa da diverso tempo. Schivano i flash per quanto possono, ma alla fine le coccole hot finiscono nell’obiettivo.

Anche per la vacanza sarda fanno coppia con Renzo Rosso e Arianna Alessi, cari amici della showgirl e del manager che oltre a farli conoscere li hanno accompagnati in altre occasioni mondane. Con loro c’è anche Maddox, il bambino che la Satta ha avuto dalla precedente unione con il calciatore Kevin Prince Boateng (che di recente si è risposato con Valentina Fradegrada).

A Porto Cervo sbarcano dallo yacht e Rivetti non resiste alla tentazione di abbracciare con passione la ex velina per poi baciarla. Melissa si lascia stringere e sorride compiaciuta mentre i fotografi non li perdono di vista. La loro estate si preannucia davvero infuocata.

