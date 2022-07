Giorgia Palmas e Melissa Satta, che vita da ex veline in Sardegna!

Giorgia Palmas è spiaggiata a Costa Rei insieme alle figlie Mia e Sofia e al marito Filippo Magnini. Melissa Satta ha inaugurato il periodo dei bikini in Costa Smeralda con il figlio Maddox e il compagno Mattia Rivetti. E tra panorami mozzafiato, mare incantevole e fisici da capogiro, è partita la stagione bollente.

Prima è partita Giorgia Palmas con le bambine, poi l’ha raggiunta Magnini. Ma la famigliola ora si gode il relax a casa della ex velina tra bagni di sole, sessioni di tintarella, ma soprattutto tante coccole sul bagnasciuga. Anche per la Satta il mare fa rima con il cuore. Il suo nuovo compagno Mattia Rivetti non la lascia sola e mentre lei sguazza tra sport acquatici e tiri a tennis sul campo rosso, lui le lancia cuoricini e applausi.

Anche Elisabetta Canalis ha fatto tappa in Sardegna durante le sue vacanze italiane, ma ora si divide tra Milano e le località balneari accompagnata dalla sua bimba Skyler Eva. Per lei il rientro a Sassari è sempre l’occasione per rivedere vecchie amiche e regalarsi un giro tra i ricordi dell’infanzia, nei posti del cuore.