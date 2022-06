Kevin Prince Boateng ha sposato Valentina Fradegrada: ecco le foto delle nozze

Kevin Prince Boateng, calciatore dell’Herta Berlino ed ex marito di Melissa Satta, ha detto sì a Valentina Fradegrada, imprenditrice cinque volte campionessa italiana di arti marziali. La cerimonia è andata in scena sulle colline senesi davanti a un centinaio di invitati tra archi e fiori bianchi come nel più classico dei sì. Con un’eccezione: le nozze anche nel Metaverso.

Boateng e la Fradegrada, che insieme hanno avviato un’attività imprenditoriale in Toscana creando un’etichetta di vini, hanno festeggiato fino a notte fonda tra brindisi e buona musica. Lo scambio delle promesse tra il calciatore e l’influencer è andato in scena anche online: i due sposi hanno venduto i biglietti a 50 euro, che andranno in beneficenza, per far assistere i fan alla cerimonia.

Oltre alle fedi, Kevin Prince e Valentina si sono scambiati una collana che conteneva una goccia di sangue di entrambi per suggellare un’unione speciale. Così, nelle campagne di Radicondoli tra fiori bianchi e immersi in un’atmosfera romantica e curatissima, Boateng in smoking ha sposato Valentina lasciandosi alle spalle il matrimonio naufragato con Melissa Satta, da cui ha avuto un figlio, Maddox.

