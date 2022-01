Melissa Satta: "Separarmi da Boateng non è stata una mia scelta"

Melissa Satta , ospite sabato 29 gennaio a "Verissimo" , ritorna a parlare della separazione da Kevin Prince Boateng avvenuta più di un anno fa: "Ora sto bene anche se è un dolore che rimane sempre. Ho sofferto molto, è stato un duro colpo perché non me l’aspettavo e perché non è stata una mia scelta. È andata così ma oggi sono molto felice. L’importante è avere un obiettivo comune che nel nostro caso è Maddox e sta andando bene".

La showgirl commenta gli attacchi ricevuti per la sua bellezza che, secondo alcuni, l’avrebbe aiutata in ambito professionale: "Sono abituata a riceverli, solitamente mi scivolano addosso, altre volte invece ci faccio più caso. Quest’ultima volta sono stata attaccata da una donna. In questo periodo storico, dove ci ripetiamo sempre di essere unite, mi è dispiaciuto ricevere questo colpo basso".

Ai microfoni del talk show la modella ricorda anche la sua relazione con Bobo Vieri: "All’inizio della mia carriera, a 19 anni, ho avuto una storia con Vieri che aveva molti più anni di me ed è stato un rapporto molto diverso da tutti gli altri, ma che mi ha formato. È stata una persona che mi è servita molto per la mia vita. Ho un bellissimo ricordo di quel tempo".

Ora Melissa ha trovato nuovamente l’amore e progetta un futuro insieme al nuovo compagno Mattia: "È una persona diversa da quelle frequentate in passato, è un ragazzo non famoso e molto riservato, che mi dà qualcosa di totalmente differente da quello che ho avuto fino adesso. Sono molto felice perché crescendo mi sono accorta di cercare altre cose". E conclude: "Mio figlio ha quasi otto anni e non vorrei lasciarlo figlio unico. Con calma si fa tutto, vedremo, ma in futuro mi piacerebbe ricreare una famiglia. Un altro matrimonio non so se lo farei, non è la mia priorità, ma mai dire mai".

Melissa Satta, coccole social in montagna con Mattia Rivetti Tgcom24 1 di 17 Instagram 2 di 17 Instagram 3 di 17 Instagram 4 di 17 Instagram 5 di 17 Instagram 6 di 17 Instagram 7 di 17 Instagram 8 di 17 Instagram 9 di 17 Instagram 10 di 17 Instagram 11 di 17 Instagram 12 di 17 Instagram 13 di 17 Instagram 14 di 17 Instagram 15 di 17 Instagram 16 di 17 Instagram 17 di 17 leggi dopo slideshow ingrandisci





TI POTREBBE INTERESSARE: