Melissa Satta, coccole social in montagna con Mattia Rivetti

Per mesi ha tenuto nascosta ai più la relazione con Mattia Rivetti, pochi indizi social e una foto postata e poi rimossa in estate. Da Natale però Melissa Satta ha deciso di uscire finalmente allo scoperto con i follower. Prima ha pubblicato le foto di famiglia davanti all’albero e poi con la vacanza in montagna è diventato ufficiale anche su Instagram con le foto di coppia e un bel cuoricino.

Dopo aver aperto i regali, la ex velina con il figlio Maddox, avuto dal suo ex marito Kevin Prince Boateng, il nuovo fidanzato Mattia Rivetti e la famiglia è andata in montagna per una settimana bianca tra coccole e passione. Ha postato i video a casa tra giochi con il bambino e cene di coppia, poi le foto con Mattia. Si guardano negli occhi, si abbracciano, si baciano, si stringono con dolcezza sotto il sole tra la neve. Anche nelle Stories appaiono selfie a due, innamorati e felici come non mai.

E così mentre il suo ex ha chiuso il 2021 alle Maldive con la nuova fiamma Valentina Fradegrada, la Satta ha aperto il 2022 sulla neve con Mattia Rivetti. Entrambi gli ex hanno ritrovato la felicità e aperto un nuovo capitolo nella loro vita sentimentale.

