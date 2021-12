Boateng, ex di Melissa Satta, con la nuova fidanzata alle Maldive

Innamoratissimi e affiatati si sono concessi una vacanza ad alto tasso erotico alle Maldive. Quale miglior occasione per postare i primi scatti in coppia? Kevin Prince Boateng, ex marito di Melissa Satta, esce allo scoperto con la sua nuova fiamma, l’influencer 30enne Valentina Fradegrada. I due sono travolti dalla passione sulla spiaggia solitaria e incontaminata e regalano siparietti bollenti.

Valentina mette in mostra le sue curve, nascoste appena da un bikini striminzito che evita per poco la censura social. Foto hot per l’influencer che non nasconde il suo corpo perfetto ed evidenzia décolleté e lato B sotto ogni angolazione. Boateng è pazzo della nuova fidanzata e si lascia andare a baci travolgenti e selfie a due. Nelle stories social del calciatore i primi video di coppia, dopo un post di un mese fa in cui mostrava le sue mani tatuate con quelle della Fradegrada. Lei si è fatta incidere “Boa” sulle dita, lui “Vale”. Il primo segnale indelebile di una storia che promette scintille. Sfoglia la gallery e guarda la vacanza di Boateng con Valentina in un paradiso d’amore…

