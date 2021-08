Melissa Satta sommersa in un mare di coccole e baci con Mattia Rivetti

Chi 1 di 14 Chi 2 di 14 Chi 3 di 14 Chi 4 di 14 Chi 5 di 14 Instagram 6 di 14 Instagram 7 di 14 Instagram 8 di 14 Instagram 9 di 14 Instagram 10 di 14 Instagram 11 di 14 Instagram 12 di 14 Instagram 13 di 14 Instagram 14 di 14 leggi dopo slideshow ingrandisci

Estate all'insegna della passione per Melissa Satta, che ha deciso finalmente di uscire allo scoperto con il compagno Mattia Rivetti. Sui social ha postato il primo scatto di coppia, per mano con l'imprenditore in un canneto. Il settimanale Chi però li ha paparazzati in barca in atteggiamenti ben più focosi, tra baci appassionati e avvinghiamenti bollenti, sommersi in un mare d'amore.