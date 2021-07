Melissa Satta in barca a Capri manda cartoline sexy ai follower

Un giro in barca al largo di Capri è l'occasione giusta per mandare qualche cartolina sexy ai follower. Melissa Satta approfitta dello scenario da sogno per mettersi in posa, sfoggiando un corpo mozzafiato e conquistando i cuori dei follower. Lei sorride felice all'obiettivo e si lascia ammirare, con il bikini sottolinea le sue forme perfette e svela il lato B tonico.

Il gossip la vorrebbe fidanzata con Mattia Rivetti, imprenditore 34enne che le ha fatto battere il cuore dopo la fine del matrimonio con Kevin Prince Boateng. Sull'argomento Melissa non si espone, e per la gita in barca sceglie la compagnia di un'amica. Insieme a Barbara Petrillo si diverte al largo e si gode il sole, il mare e la vista stupenda sui Faraglioni. Non dimentica i follower che la seguono con attenzione e coglie l'occasione per farsi immortalare per una serie di post social mozzafiato.

In bikini la Satta è uno schianto, con la pelle abbronzata baciata dal sole e il corpo tonico e atletico. Si diverte a provocare e fa sognare i follower con le sue pose da capogiro gustando appieno il sapore di questa estate caldissima...

