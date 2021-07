Melissa Satta splendida sirena in Costa Smeralda... ma l'occhio cade sul ritocchino digitale

Un fisico da sballo che mostra con orgoglio, in bikini Melissa Satta è una gioia per gli occhi. Al largo in barca si gode il sole e il mare della Costa Smeralda e incanta i follower con le sue pose provocanti. Tanta pelle scoperta, con un accenno di underboob che ammicca dal reggiseno del costume e lo slip sgambato che svela il tatuaggio malizioso sull'inguine: c'è da restare a bocca aperta. A lei però non basta e, desiderosa di apparire al top, esagera con il fotoritocco. Il dettaglio non passa inosservato.

In bikini Melissa è uno schianto, con le forme sinuose in mostra sotto il sole e le pelle abbronzata. Seguendo le curve del suo corpo però è impossibile non notare i fianchi, modificati con il fotoritocco.

L'estate di Melissa è appena iniziata ed è già bollente. Dopo la fine del matrimonio con Kevin Prince Boateng ha ritrovato l'amore con Mattia Rivetti. Non sono usciti allo scoperto ufficialmente come coppia, ma le loro effusioni estive non sono passate inosservate ai paparazzi che li hanno pizzicati in spiaggia. E la nuova passione le fa bene, la ex velina è radiosa e sensuale come non mai mentre posa da diva sotto il sole.

In attesa di ufficializzare con Rivetti, c'è solo un uomo con cui la Satta non esita a mostrarsi e a cui non rinuncia a dichiarare amore social. E' il piccolo Maddox, il bambino di 7 anni avuto dall'ex marito. E' con lui che si gode la gita in barca alla Maddalena, dedicandogli tutto il suo cuore.

