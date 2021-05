Melissa Satta col body bianco è una bomba

Un body bianco che sottolinea ogni sua forma, dalla pancia piatta al seno esplosivo con i capezzoli che si intravedono sotto la stoffa, le gambe lunghissime sono nude, con i tatuaggi a forma di stellina che occhieggiano maliziosi all'altezza dell'inguine: nelle foto social Melissa Satta è una vera bomba sexy. La ex velina posta una serie di scatti che lasciano a bocca aperta i follower, tra pose maliziose e sguardi infuocati.

Protagonista di uno shooting, Melissa si concede in tutto il suo splendore lasciando la fotocamera libera di indugiare sui dettagli più maliziosi del suo corpo. Ha un fisico perfetto, esaltato dal body bianco sgambatissimo che stuzzica la curiosità dei fan, che restano incollati davanti allo schermo e si scatenano in commenti e complimenti per le sue forme da dea.

Un fisico strepitoso come quello della Satta è una dote di natura, ma anche il frutto di tanta costanza nell'allenamento. Lo sport è una delle sue passioni, e sui social condivide i suoi workout tra corsa, cyclette e addominali. I frutti di tanto lavoro si vedono eccome, lei li mostra orgogliosa e anche i follower apprezzano...

