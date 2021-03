Melissa Satta instancabile: dopo l’allenamento tocca al massaggio ai glutei

Non si fa mancare nulla. Per mantenere il suo fisico sempre al top Melissa Satta gioca tutte le sue carte. Dotata da Madre Natura di un corpo bellissimo, la ex velina si aiuta con tanto allenamento, dieta equilibrata, massaggi e anche qualche tattoo. Nuova vita, insomma, per la ex di Boateng che si è fatta tatuare il piede, si è lasciata drenare dalle manipolazioni al fondoschiena e regala ai follower tanti siparietti di training social.