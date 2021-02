Per Melissa Satta festeggiamenti infiniti, a zonzo con le amiche si concede un altro regalo

Dopo il compleanno casalingo con torte e amici intimi, Melissa Satta continua i festeggiamenti a zonzo per Milano. Una reunion tra modelle e influencer, un pranzo fuori e un bel regalo personalizzato da indossare subito. La ex velina taglia il traguardo dei 35 anni voltando pagina. Dopo l’addio a Kevin Prince Boateng, si gode le feste da single, ma c’è sempre chi sa strapparle un sorriso.

La Satta ha invitato Bianca Brandolini, Alessandra Grillo, Federica Fontana e altre amiche a pranzo in un ristorante di via Montenapoleone per un meeting rosa durato poco più di due ore. Poi dopo essersi congedata con tutte, Melissa si fa accompagnare da un’amica in una prestigiosa gioielleria del quadrilatero della moda per regalarsi uno splendido e costosissimo bracciale d'oro. Infine, sorridente e soddisfatta si dirige verso l’auto da sola e torna a casa dove ad attenderla c’è il suo amore, il piccolo Maddox.

