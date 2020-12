Melissa Satta e Boateng: “Abbiamo deciso di interrompere definitivamente la nostra relazione”

Non ci sarà un “per sempre” nella storia d’amore di Melissa Satta e Keving Prince Boateng. La coppia, dopo un periodo di separazione, ha messo la parola fine alla vita coniugale. “Abbiamo deciso di interrompere definitivamente la nostra relazione, nel pieno rispetto delle reciproche posizioni ed in totale serenità, fermo restando che rimarremo l'uno per l'altro un importante punto di riferimento per la crescita di nostro figlio Maddox” hanno scritto sui rispettivi profili social.

“Grazie per questi 9 anni... e per il regalo più bello... Maddox” ha aggiunto la Satta. Nella foto scelta da entrambi per questa comunicazione ai fan compaiono con la stessa tshirt, in versione estiva, forse in Sardegna quest’estate, con il loro bimbo in mezzo a mamma e papà. Sono belli e sorridenti e nulla lascia trapelare la fine imminente di un amore. Proprio quest’idea di serenità e felicità vogliono trasmettere ai follower ricordando che resteranno comunque uniti per il bene di Maddox.

Negli ultimi giorni la ex velina si è fatta un nuovo tatuaggio sul piede: una leonessa pronta a voltare pagina. Dopo aver affrontato il Covid (è stata malata insieme al figlio Maddox, in isolamento a Milano) e la separazione definitiva dal marito, la Satta è pronta a scrivere una nuova pagina della sua vita, mettendo subito sotto l’albero tutta la sua grinta.

